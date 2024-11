Com gol no fim, Bélgica perde para Israel e disputará playoffs da Liga das Nações

A Liga das Nações segue a todo vapor. Neste domingo, apenas para cumprir tabela, a Bélgica foi derrotada por Israel, por 1 a 0, na Bozsik Arena, pela última rodada do Grupo B da competição.

As duas seleções entraram em campo já eliminadas. Com o revés, a Bélgica terminou em terceiro no Grupo B, com quatro pontos, e disputará os playoffs para tentar permanecer na Liga A na próxima temporada. O sorteio desse playoff acontece na próxima sexta-feira (22).

Israel, por sua vez, também chegou aos quatro pontos com a vitória sobre os belgas, mas ficou na lanterna pelos critérios de desempate e disputará a Liga B no ano que vem.

Bélgica e Israel, agora, voltam a campo apenas na próxima data Fifa, que acontece somente no próximo ano.

O jogo

A primeira chance da partida surgiu aos oito minutos de partida. Trossard cobrou falta forte, direto para o gol, e obrigou o goleiro Daniel Peretz a espalmar.

Aos 13 minutos, a Bélgica chegou de novo com perigo, dessa vez com Lukebakio. Em contra-ataque, o atacante arrancou pela esquerda e cortou para o meio. Ele invadiu a grande área e finalizou para o gol, mas chutou para fora.

Com 23 minutos no relógio, foi a vez de Israel responder. Solomon fez boa jogada e serviu Eli Dasa do lado direito da área. O lateral chegou batendo de primeira para o gol e acertou a trave do gol defendido por Casteels.

Aos 37 minutos, Israel criou nova oportunidade e ficou próximo de abrir o placar. Dor Peretz carregou pelo meio e arriscou o chute de fora da área, mas o goleiro Casteels fez grande defesa e evitou o gol israelense. Já nos acréscimos, em chute de Dean David, Israel acertou a trave novamente, mas foi marcado impedimento no lance.

Com 11 minutos da segunda etapa, Bakayoko lançou Openda. O atacante adentrou a grande área e ganhou da marcação, mas chutou na rede pelo lado de fora.

E foi já no fim da partida, aos 40 minutos de jogo, que o placar do jogo foi aberto. Em saída de bola errada da zaga da Bélgica, Jaber disputou com Mangala e a bola sobrou com Shua. O camisa sete israelense chutou para o gol e fez o gol da vitória.