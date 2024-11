Com Gerson de volta, Seleção faz penúltimo treino para pegar o Uruguai e pode ter duas mudanças

O técnico Dorival Júnior comandou, neste domingo, o penúltimo treino da Seleção Brasileira antes da partida contra o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

A atividade, liberada à torcida, teve a presença de Gerson, baixa no último trabalho por indisposição estomacal. Com isso, a tendência é que Dorival faça, no máximo, duas mudanças no time titular para o jogo desta terça-feira.

O lateral direito Vanderson, suspenso, é ausência certa. Ele deve ser substituído por Danilo. No setor de meio-campo da equipe, André pode pegar a vaga de Bruno Guimarães, um dos destaques negativos no empate com a Venezuela.

Uma provável escalação do Brasil tem: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André (Bruno Guimarães), Gerson e Raphinha; Savinho, Vinicius Júnior e Igor Jesus.

Além da presença de torcedores, o treino da Seleção teve a visita de Thiago Carpini, ex-São Paulo e o atual técnico do Vitória. Esta, aliás, foi a última atividade do Brasil no Barradão, estádio da equipe baiana. Dorival comandou treinos táticos e técnicos, além de aprimorar finalizações da equipe e ensaiar situações de jogo.

O treinador finaliza a preparação do time nesta segunda-feira, na Arena Fonte Nove, palco do jogo contra o Uruguai, quando deve definir a escalação. A bola rola a partir das 21h45 (de Brasília) de terça-feira.

O Brasil é o quarto colocado das Eliminatórias, com 17 pontos, e pode encerrar a rodada na vice-liderança do torneio se os resultados ajudarem.