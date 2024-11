Com futuro indefinido, Carille é xingado por torcedores na Vila: "Santos não precisa de você"

O técnico Fábio Carille foi alvo de críticas da torcida do Santos neste domingo, na derrota de 2 a 0 para o CRB, na Vila Viva Sorte. Torcedores vaiaram e xingaram o treinador de burro.

Os protestos começaram já no final do primeiro tempo. "Ei, Carille, vai tomar no c*", cantaram alguns fãs. O cântico voltou a ser ecoado logo após o segundo gol dos visitantes.

Logo em seguida do tento, aliás, o treinador foi criticado por suas trocas. A mais questionada foi a saída de Otero para a entrada de Willian. Neste momento, ele foi xingado de burro por diversos torcedores.

Na reta final do jogo, os gritos voltaram. "Carille, vai se f**, nosso Santos não precisa de você", ecoou no Urbano Caldeira.

Carille ainda não sabe se fica no Santos para 2025. O técnico foi escolhido pela diretoria alvinegra para liderar o projeto de retorno à elite do futebol brasileiro. Ele assinou um contrato válido até o final de 2024, com renovação por mais um ano em caso de acesso, o que se concretizou nesta noite.

Apesar do objetivo alcançado, a permanência do comandante ainda é incerta. Ao longo deste ano, ele vem sofrendo críticas de torcedores, especialmente pelo futebol apresentado pela equipe dentro de campo.

O Santos ainda tem mais um jogo para disputar em 2024, contra o Sport, pela 38ª rodada da Série B. O embate será domingo, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.