Com DTC Dinozo Un Prince Império Egípcio, Stephan Barcha é campeão do GP Primavera

O favorito Stephan Barcha não deu chances aos adversários no GP Primavera, 1.50m, grande atração do Festival do Cavalo Brasileiro de Hipismo (BH) neste sábado, no Clube Hípico de Santo Amaro. Competindo com DTC Dinozo un Prince Império Egípcio, ele venceu com o tempo de 40s25.

"Foi uma estreia perfeita. Um início de história que com certeza a gente quer construir algo grandioso. É um cavalo que já tem uma grande história com Doda Miranda. Então, vai fortalecer muito nosso time do Império Egípcio. Vencer esse GP no Festival que a família do Haras Império Egípcio tanto gosta, cuida e investe foi especial. Essa nossa primeira experiência mostra que a gente está no caminho certo", disse Stephan Barcha. Último a largar na segunda volta após ter sido o mais veloz na primeira, ele garantiu a vitória com 2s12 de vantagem ao fazer mais um percurso perfeito .

Foi montando Primavera Império Egípcio, égua Brasileira de Hipismo criação do Haras Montana, que Stephan fez história com a conquista do ouro individual no Pan 2023 e do quinto posto em Paris 2024. Desta vez, ele competiu com DTC Dinozo un Prince Império Egípcio, garanhão sela-francês de 11 anos adquirido do medalhista olímpico Doda Miranda há poucos dias.

Estiveram em pista 41 conjuntos e nove zerados habilitaram-se para a segunda volta, com armação do francês Bernard Mathy. O vice-campeonato coube a Felipe Juares de Lima, apresentando Nina Blue M Secco Special Marathon, BH de 11 anos, dupla campeã do GP no Festival BH 2023, penúltimo em pista, cruzando a linha de chegada sem faltas em 42s37.

O terceiro lugar ficou com Pedro Teixeira de Lima com Castor Flores, BH de 10 anos, duplo zero, 42s. Da quarta ate a sexta colocação, também aparecem produtos BH com Guilherme Foroni e Cornet Prince JMen, Luiz Felipe Pimenta Alves e Bandoleiro Darco do Quiriri e o 3º Sargento Paulo Miranda com Carol M3, todos andando abaixo da casa dos 42s, mas com uma falta.

"A minha confiança foi total no desempate. Os dois últimos, Felipe e eu, levamos a prova e, no caso, graças a Deus, eu consegui buscar a vitória. Com um cavalo dessa categoria, fica mais fácil. Agora, semana que vem, estaremos no Rio de Janeiro", disse Stephan.