Cirurgia de Arrascaeta abre espaço ao jogador mais caro da história do Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

Um dos principais nomes do Flamengo, Arrascaeta chegou ao seu limite e precisou passar por cirurgia. A artroscopia no joelho direito realizada no último dia 14 abriu brecha para um jogador que ainda busca seu espaço na equipe: Carlos Alcaraz.

O que aconteceu

O meia argentino chegou ao Rubro-Negro em setembro com o rótulo de contratação mais cara da história do clube. O Flamengo desembolsou cerca de R$ 110,6 milhões ao Southampton, da Inglaterra, para ter o jovem de 21 anos.

Seu início na equipe foi complicado. Logo na estreia, ele foi expulso na derrota para o Corinthians por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Porém, aos poucos, foi se mostrando cada vez mais adaptado. "Charly", como é chamado pelos companheiros, fez dois gols e deu duas assistências nas 13 partidas disputadas até aqui.

Ele foi titular na última rodada, no empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, e a tendência é a de que permaneça na equipe. Arrascaeta só retornará aos treinamentos com o grupo na pré-temporada, em janeiro.

Deixou David Luiz bater pênalti

Um dos pontos fortes de Alcaraz é a bola parada. O argentino tem bom aproveitamento tanto nas cobranças de falta quanto nos pênaltis.

Contra o Galo, porém, ele deixou David Luiz executar a cobrança mesmo a contragosto. O experiente zagueiro, na sequência, acabou batendo mal e facilitou a defesa do goleiro Everson.

Técnico da equipe, Filipe Luis minimizou a situação. Para o treinador, ambos estavam autorizados a realizar a cobrança.