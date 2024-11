Carol Meligeni rechaça pressão em jogo decisivo da Billie Jean King Cup e diz: "Time veio preparado"

O Brasil está no qualifier da Billie Jean King Cup. Neste sábado, após um novo empate em 1 a 1 no confronto, a decisão encaminhou-se para o jogo de duplas. Nesse duelo, as brasileiras Bia Haddad Maia e Carol Alves deram show ao vencerem as argentinas por 2 sets a 0, classificando a equipe para a classificatória do próximo ano.

A dupla escalada para o duelo final era formada, inicialmente, por Bia Haddad e Ingrid Martins. No entanto, houve uma mudança de última hora e Carol Meligeni foi escalada para atuar ao lado da nº 17 do mundo. A tenista correspondeu e entregou uma linda vitória para o Brasil.

Após a partida, Carol falou sobre a pressão de entrar em quadra em sua primeira atuação nesta edição da Billie Jean King Cup. No entanto, a atleta deixou claro que a equipe comandada por Luiz Peniza estava preparada para esse tipo de situação.

"Não dá para negar que é uma responsabilidade, jogar pelo Brasil, entrar para definir o confronto, mas não deu tempo de ficar pensando muito, na pressão, no medo. Acho que o time todo veio preparado, durante a semana nós trabalhamos muito e o capitão sempre deixou muito claro que tínhamos que estar preparadas para todas as situações possíveis. Hoje se apresentou essa situação da dupla e eu entrei junto com a Bia. Para mim, foi um privilégio poder jogar com ela, conseguir essa vitória com o Peliza ali de capitão. Nos conhecemos desde muito novas, então já passamos por muitas coisas juntas, então poder ter mais essa vitória, jogando em casa, Brasil e Argentina, dar o quinto ponto, tem um gostinho muito legal. Muito feliz", afirmou em coletiva de imprensa.

O Brasil foi bastante empurrado pela torcida no Ginásio do Ibirapuera neste sábado. Nesse sentido, a tenista comentou sobre como o tênis vem crescendo e se popularizando no país, e como tenistas como Bia Haddad servem de exemplo para provar que tudo é possível.

"Acho que o esporte feminino no Brasil vem crescendo muito, em um momento muito bonito. Acho que a Bia mesmo vem conquistando um lugar mundialmente falando de muito respeito, de alto nível, com a carreira dela individual, e acho que isso acaba puxando todas as brasileiras que também jogam tênis. Ela mostra que é possível. Eu vejo, a Laura vê, e todo mundo vai se puxando e vendo que é possível chegar lá em cima. É muito legal esse espaço que estamos conquistando, todo mundo olhando o tênis feminino e vendo onde ele está chegando".

Carol ainda comentou sobre a importância dessa vitória para a reta final de temporada que terá pela frente. A atleta afirmou que a classificação com o Brasil serve como uma grande motivação para finalizar o ano com chave de ouro e subir algumas posições no ranking da WTA.

"Me motiva muito. É fim de ano, em um ano que eu venho jogando bastante comparado ao ano passado. Então isso me dá um gás para esse final de temporada. Já estou jogando bem faz um tempo, então acho que essa vitória do Brasil acaba coroando um trabalho que vem sendo feito, já que é um tipo de competição que é muito importante para mim, por jogar pelo Brasil. Acho que ajuda a aumentar a confiança, mesmo tendo sido um jogo de duplas, no fim das contas é tênis. Ter conseguido lidar com uma situação dessas de definir confronto, segurar essa barra, me dá confiança para seguir e conseguir fazer um bom final de temporada. Isso me dá motivação e mostra que estou bem", concluiu a tenista.

O qualifier da Billie Jean King Cup dá uma vaga nas finais do torneio, em que 12 países estarão na disputa. Nas duas últimas edições da competição, o Brasil parou justamente nas qualificatórias, quando perdeu para a Alemanha nas duas oportunidades. Agora, as brasileiras terão uma nova chance de redenção.