Braithwaite reclama de grama sintética no Brasil: 'Muito perigoso'

O atacante Martin Braithwaite, do Grêmio, disse que o gramado sintético "não é o ideal para jogadores profissionais", em entrevista ao Bola da Vez, da ESPN.

O que aconteceu

O jogador dinamarquês alegou que esse tipo de gramado pode ser perigoso. Na opinião de Braithwaite, os jogadores ficam mais expostos a lesões.

Braithwaite disse que não entende o motivo de existirem campos como esses no Brasil. O atacante gremista citou o clima brasileiro como algo que facilita a grama natural.

Três estádios de times da Série A do Brasileiro têm gramado sintético. O Allianz Parque, do Palmeiras, a Ligga Arena, do Athletico Paranaense, e o Estádio Nilton Santos, do Botafogo.