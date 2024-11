Alvo do Real Madrid, Alphonso Davies mantém mistério sobre futuro

O versátil Alphonso Davies, peça importante do Bayern de Munique, é uma das peças mais cobiçadas para uma transferência no futebol europeu. O contrato do canadense termina no meio do próximo ano, fator que o deixará com maior liberdade para escolher o futuro. O Real Madrid é um dos interessados.

Nedal Huoseh, empresário de Alphonso Davies, deixa claro que todas as possibilidades serão analisadas com cuidado. "Não chegamos a acordo com nenhuma equipe", avisou.

O Real Madrid teria forte concorrência para a contratação de Alphonso Davies. Além de uma renovação com o Bayern de Munique, o jogador interessaria a Manchester United e Barcelona.

Alphonso Davies, de 24 anos, defende as cores do time principal do Bayern de Munique desde 2019. Na atual temporada, ele soma 15 jogos pelo time alemão, com três assistências.