Ajax anuncia retorno de escudo clássico para 2025; confira detalhes

Neste domingo, o Ajax anunciou que o escudo clássico do clube, utilizado de 1928 a 1991, voltará para a temporada 2025/26.

A equipe holandesa completará 125 anos em 18 de março de 2025. Essa será uma das muitas ações que o clube promoverá em suas celebrações de aniversário.

Ajacieden, this is our new logo. ? AFC Ajax (@AFCAjax) November 17, 2024

"Sabemos que a maioria de nossos torcedores sonha com esse desejo durante anos, e pensamos que nosso 125º aniversário era o momento perfeito para retornar com o escudo clássico", comentou Meeno Geelen, diretor-geral do Ajax.

"Além disso, a história já nos provou que estamos no nosso melhor quando nos mantemos fiéis ao DNA do Ajax", ratificou o diretor, acrescentando que este momento é um tributo à rica história do clube e uma inspiração para o futuro.

O retorno do escudo clássico foi celebrado neste domingo, durante um jogo entre lendas do Ajax e Real Madrid, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã.