'A 10 voltou': Organizada do Santos desvira faixa e encerra protesto

A principal torcida do Santos desvirou sua faixa, que ficou de ponta cabeça durante toda a Série B em protesto pelo rebaixamento, durante o jogo contra o CRB, na Vila Belmiro.

O que aconteceu

A Torcida Jovem começou o jogo com a faixa virada, mas a recolheu para estendê-la na posição normal no minuto 10 da partida. Os torcedores também levantaram bandeirões de Pelé, e a imagem do Rei foi projetada no telão do estádio durante o momento.

A ação da organizada foi aplaudida pelos jogadores em campo. O capitão Diego Pituca também levou uma camisa com o número 10 para o meio do gramado e a levantou para a arquibancada.

Torcedor com a faixa "A 10 voltou" no jogo do Santos contra o CRB, pela Série B Imagem: Reinaldo Campos/Agif

O Santos promoveu na partida a campanha "A 10 voltou" pelo retorno à Série A. A lendária numeração foi "aposentada" provisoriamente em 2024 para a disputa da Série B. O clube decidiu que nenhum jogador vestiria a camisa 10 até que o time voltasse à primeira divisão.

A torcida também levou ao estádio faixas com dizeres: "Voltaremos a sorrir". O Peixe já havia garantido o acesso antecipado, e a confirmação do título veio antes mesmo de jogar o seu compromisso da 37ª rodada.

Inúmeras crianças marcaram presença na Vila Belmiro. Diversos torcedores mirins entraram com os jogadores n ogramado, enquanto a torcida comemorava.