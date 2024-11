Zubeldía organiza coletivo e faz ajustes no São Paulo contra o Bragantino

Neste sábado, o elenco do São Paulo se apresentou no CT da Barra Funda e continuou a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi-Chedid, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pós-aquecimento, Luis Zubeldía e sua comissão técnica fizeram ajustes ao comandarem atividade de posse de bola e saídas longas. Mais tarde, o treinador argentino orientou um coletivo de 11 contra 11. Toda a extensão do gramado foi utilizada na dinâmica.

Ao final do exercício, alguns jogadores do elenco Tricolor ainda realizaram treino de finalização. O São Paulo volta aos treinos na manhã da próxima segunda-feira.

Atual sexto colocado do Brasileirão, posição que garante vaga na Libertadores da próxima temporada, o time se encontra com 57 pontos, mas pode até ingressar no G4 caso Flamengo (4º) e Internacional (5º) sejam superados nesta rodada.

O confronto acontecerá a partir das 16h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, na próxima quarta-feira.