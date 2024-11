Vila Nova x Ituano: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Neste sábado, o Ituano visita o Vila Nova, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 21 horas (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão na TV Brasil, no Premiere e no Canal GOAT, no Youtube.

Ituano ainda tem dois jogos para se salvar na Série B.

Após derrota para o América no Independência, as chances diminuíram ainda mais.

Veja a matéria no site https://t.co/wZo9IvJjlb pic.twitter.com/i1urs6cvnC ? Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) November 14, 2024

Pontuação

Vila Nova: 55 pontos em 36 jogos, começou a rodada na 8ª posição.

Ituano: 34 pontos em 36 jogos, começou a rodada na 18ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Vila Nova: duas vitórias e três derrotas.

Ituano: quatro derrotas e uma vitória.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Rian, Jemmes, Dankler e Rhuan; Arilson, Cristiano e João Lucas; Júnior Todinho, Emerson Urso e Alesson



Técnico: Thiago Carvalho

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Luiz Gustavo, Guilherme Mariano e Guilherme Lazaroni; Gabriel Falcão, José Aldo e Yann Rolim; Vinícius Paiva, Thonny Anderson e Salatiel



Técnico: Chico Elias

Arbitragem

O carioca Wagner do Nascimento Magalhaes será o árbitro do confronto e irá trabalhar junto com os assistentes Anne Kesy Gomes de Sá (FIFA-AM) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ). O gaúcho Douglas Schwengber da Silva estará no comando do VAR.