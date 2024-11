Brasileirão: Fortaleza é melhor mandante, e Corinthians fica fora do top 10

O Fortaleza tem disparado o melhor aproveitamento jogando em casa no Brasileirão 2024. Já o Corinthians não fica nem entre as dez primeiras campanhas, enquanto o Atlético-MG beira o "Z4" como mandante.

O que aconteceu

O Fortaleza está invicto em casa e conquistou 43 dos 51 pontos disputados no Castelão. O Leão do Pici começou a competição com três empates seguidos no local, mas depois engatou uma sequência de 12 vitórias seguidas. Após 17 jogos em seus domínios, restando apenas um ainda a ser realizado, tem aproveitamento de 84,3% e ainda não perdeu.

Palmeiras e São Paulo dividem a vice-liderança como mandantes, com 38 pontos somados cada um. Os times tiveram a mesma campanha jogando em casa, com 74,5% de aproveitamento, mas o Alviverde fica à frente pelo saldo de gols superior.

O Botafogo completa o "G4", com 37 pontos feitos em seus domínios. Inter, Cruzeiro e Flamengo aparecem na sequência, com 35, 34 e 34 pontos nesse recorte, respectivamente.

Memphis Depay comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Athletico pelo Brasileirão Imagem: FELIPE GOUVEIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Corinthians tem apenas a 11ª melhor campanha considerando os jogos em casa. O clube do Parque São Jorge só teve uma derrota na Neo Química Arena durante o Brasileirão, mas registrou oito empates e só fez 29 pontos como mandante.

Grêmio, Fluminense e Atlético-MG registram aproveitamento na casa dos 50%.

Já o Cuiabá é o pior mandante, com apenas 14 pontos disputados. Atlético-GO (17), Athletico-PR (18) e Criciúma (23) são os outros integrantes com as piores campanhas em casa.

Tabela do Brasileirão como mandante