Seleção vê tabela das Eliminatórias na TV todo dia: 'Tem que estar em 1º'

Do UOL, em Salvador (BA)

A seleção brasileira vê a tabela das Eliminatórias diariamente nas rotinas de refeições.

O que aconteceu

A comissão técnica coloca a tabela das Eliminatórias na televisão dos hotéis para que os jogadores a vejam no café da manhã, almoço e jantar.

A ideia é que os atletas convivam com a classificação e queiram mudá-la rapidamente. Atualmente, o Brasil é o quarto nas Eliminatórias.

O bastidor foi revelado na entrevista coletiva de André.