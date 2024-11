Novorizontino empata com Paysandu, e Santos é campeão antecipado da Série B

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Santos é campeão da Série B! Mesmo sem entrar em campo neste sábado (16), o Peixe garantiu o caneco após o Novorizontino ficar apenas no empate por 1 a 1 com o Paysandu, em Novo Horizonte (SP). O time da Baixada Santista está com 68 pontos e não pode mais ser alcançado na tabela.

Joga para vestir a faixa - O Santos entra em campo neste domingo (17), contra o CRB, às 16h, na Vila Belmiro (SP), somente para "vestir" a faixa do título.

Novorizontino ainda não garantiu o acesso - Com o empate, o Tigre ainda não garantiu o acesso para a Série A. O clube de Novo Horizonte terá de torcer por derrotas de Sport ou Ceará para se garantir matematicamente ainda nesta rodada. Caso contrário, terá de vencer o Goiás fora de casa para não depender de outros resultados.

Que frango! - O gol do Novorizontino foi um baita frango do goleiro Matheus Nogueira. O volante Geovane experimentou aos sete do segundo tempo da intermediária. A bola pegou um efeito, o arqueiro calculou mal a defesa e ela passou por baixo de seus braços.

Expulsão e gol de empate - O Novorizontino sofreu um golpe duro a partir dos 28 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Luizão recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na cobrança, Esli García cruzou para a área, ninguém desviou e a bola enganou o goleiro Jordi, morrendo no fundo da rede.

Última rodada - A última rodada da Série B acontecerá no próximo fim de semana, onde todos os jogos acontecerão na mesma data e hora: dia 24 às 18h30.

O jogo

O Novorizontino fez valer o mando de campo no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi e partiu para cima do Paysandu. Apoiado por seu torcedor, o time da casa teve amplo domínio no primeiro tempo, com 13 finalizações contra apenas uma do time paraense. Faltou, porém, capricho para abrir o placar.

No segundo tempo o Novorizontino seguiu controlando as ações e chegou ao gol logo aos sete minutos com Geovane, dando indícios de que a fatura seria resolvida de forma tranquila. No entanto, Luizão, de maneira infantil, deu um carrinho desnecessário na linha lateral e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso.

Para piorar, o Paysandu chegou ao empate logo em seguida na cobrança. Daí em diante, bateu o desespero no time da casa, que tentou chegar na base do abafa e dos cruzamentos para a área, até que aos 52, num lance incrível, a equipe paraense conseguiu salvar três tentativas seguidas dos anfitriões, mantendo o empate.