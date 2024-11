Raphael Machado Leite fatura o Clássico no Festival BH 2024

Neste sábado, Raphael Machado Leite, paraibano radicado em São Paulo e integrante do Time Império Egípcio, venceu o Clássico no Festival BH 2024. Junto com Monika Pullman Império Egípcio, BH de 12 anos recém completos, ele ganhou com mais de dois segundos de vantagem, em 34s63.

O Clássico contou com 79 conjuntos em pista e 14 zeraram o percurso do renomado belga Bernard Mathy na pista principal do Clube Hípico de Santo Amaro. Todos os finalistas no pódio voltaram a garantir percurso zerado.

A jovem amazona Isadora Resende Vilela deu show com Disco, warmblood de 16 anos, cruzando a linha de chegada em 37s27. Este resultado lhe garantiu o vice e encheu de orgulho sua família, sua equipe e também seu treinador, o cavaleiro olímpico Stephan Barcha. Em terceiro lugar, chegou o cavaleiro da casa Juliano Carlos com Darto CW, BH de 12 anos, em 38s21.

Antes do desempate, o destaque foi a despedida de Amazing Blue Império Egípcio, de 19 anos, égua oldenburger e rainha da velocidade que colecionou vitórias com Raphael Leite e, anteriormente, com Vitor Alves Teixeira.

Agora, a premiada égua vai integrar o plantel de reprodutoras e curtir merecida aposentadoria no Haras Império Egípcio.