Ramón monta time do Corinthians para jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão

Na manhã deste sábado, o Corinthians deu sequência à preparação para enfrentar o Cruzeiro, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo quarto dia seguido, o elenco realizou trabalho tático no gramado do CT Joaquim Grava.

Os atletas começaram o dia com uma atividade de força na academia. Posteriormente, realizaram trabalho tático de enfrentamento, que serviu para Ramón Díaz instruir os jogadores em diversas situações de jogo e montar a equipe que deve entrar em campo.

Os zagueiros Cacá e André Ramalho seguem como dúvidas do Corinthians para o embate. A dupla se recupera de problemas físicos e corre contra o tempo para ficar à disposição da comissão técnica.

Por conta da data Fifa, Félix Torres, José Martínez e Ángel Romero não estão participando dos trabalhos. O trio só retornará ao dia a dia do clube após a 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O Timão volta a treinar na manhã deste domingo, e a comissão técnica tem aproveitado esse período sem jogos para ajustar a equipe defensivamente e ofensivamente.

O Corinthians recebe o Cruzeiro na Neo Química Arena, na próxima quarta-feira, às 11h (de Brasília).