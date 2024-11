Rafael Thyere valoriza vitória do Sport sobre a Ponte Preta

O Sport goleou a Ponte Preta neste sábado por 4 a 0, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela penúltima e 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro Rafael Thyere falou sobre sua recuperação de um entorse no tornozelo e ressaltou a importância da vitória.

"Tive um pequeno entorse no tornozelo no jogo passado, mas graças a Deus consegui recuperar durante a semana. Consegui fazer o jogo todo, tudo bem. Sabíamos que era um jogo muito difícil aqui contra a Ponte Preta, que briga para permanecer na Série B. Viemos com a proposta de conseguir a vitória para nos manter vivo na última rodada e conseguimos. A equipe fez uma grande partida, conseguiu o resultado. Agora, é manter a cabeça no lugar para chegar bem no último jogo e garantir o nosso objetivo", disse Rafael Thyere em entrevista ao Premiere.

Com o resultado, o Sport subiu para a quarta colocação, com 63 pontos, e torce contra o Ceará para continuar na zona de acesso para a Série A. O time cearense joga nesta segunda-feira, contra o América-MG.

Na 38ª e última rodada da Série B, o Sport enfrenta o Santos, no próximo dia 24, um domingo, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.