Que horas começa a luta do Jon Jones no UFC 309? Veja onde assistir

Jon Jones e Stipe Miocic medem forças neste sábado (16), a partir das 0h (de Brasília), no UFC 309, que será realizado no Madison Square Garden, em Nova York (EUA).

Onde assistir? O combate será feita pelo UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma) e Canal Goat (Youtube —apenas o card preliminar).

Jon Jones, 37, é um dos maiores nomes do evento e possui um cartel com 27 vitórias, uma derrota e um 'No Contest'. O norte-americano retomou o título mundial ao vencer o francês Cyril Gane por finalização no UFC 285, em março do ano passado.

Stipe Miocic, 42, tenta retomar o cinturão dos pesos-pesados. Ele possui 20 vitórias e 4 derrotas em seu histórico. No último combate, Miocic perdeu para Francis Ngannou no UFC 260, em março de 2021.

O card principal do UFC 309:

Jon Jones (C) x Stipe Miocic; Cinturão Peso-pesado

Charles Do Bronxs Oliveira x Michael Chandler; Peso-leve

Vivi Araújo x Karine Silva; Peso-mosca

Bo Nickal x Paul Craig; Peso-médio

Maurício Ruffy x James Llontop; Peso-leve

O card preliminar do UFC 309:

Jonathan Martínez x Marcus McGhee; Peso-galo

Chris Weidman X Eryk Anders; Peso-médio

Jim Miller x Damon Jackson; Peso-leve

Marcin Tybura x Jhonata Diniz; Peso-pesado

Mickey Gall x Ramiz Brahimaj; Peso-meio-médio

Bassil Hafez x Oban Elliot; Peso-meio-médio

Veronica Hardy x Eduarda Ronda Moura; Peso-mosca

UFC 309 - Jones x Miocic

Data e hora: 16 de novembro, a partir das 20h (de Brasília)

16 de novembro, a partir das 20h (de Brasília) Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)

Madison Square Garden, em Nova York (EUA) Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --de acordo com as condições da plataforma) e Canal Goat (Youtube - apenas o card preliminar)

