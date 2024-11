Que horas começa a luta do Charles do Bronx no UFC 309? Veja onde assistir

Charles do Bronx Oliveira e Michael Chandler duelam neste sábado (16), a partir de 0h (de Brasília), no UFC 309, que será realizado no Madison Square Garden, em Nova York (EUA).

Onde assistir ao vivo? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma) e Canal Goat (Youtube —apenas o card preliminar).

Os dois lutadores já se enfrentaram na edição do UFC 262, no Texas. Na ocasião, Chandler levou a melhor no primeiro round, mas o Charles do Bronx conseguiu reverter a situação e finalizou a luta no segundo assalto após uma sequência de golpes.

Aos 34 anos, o brasileiro é um dos grandes nomes do UFC atualmente. Ex-campeão mundial, ele quer a vitória para voltar a disputar o cinturão. Charles vem de derrota contra o armênio Arman Tsarukyan, por decisão no UFC 300, em abril deste ano.

Rival também busca a recuperação. Michael Chandler foi derrotado por Dustin Poirier no UFC 281, em novembro de 2022, em seu último combate.

Card principal do UFC 309:

Jon Jones (C) x Stipe Miocic; Cinturão Peso-pesado

Charles Do Bronxs Oliveira x Michael Chandler; Peso-leve

Vivi Araújo x Karine Silva; Peso-mosca

Bo Nickal x Paul Craig; Peso-médio

Maurício Ruffy x James Llontop; Peso-leve

Card preliminar do UFC 309:

Jonathan Martínez x Marcus McGhee; Peso-galo

Chris Weidman X Eryk Anders; Peso-médio

Jim Miller x Damon Jackson; Peso-leve

Marcin Tybura x Jhonata Diniz; Peso-pesado

Mickey Gall x Ramiz Brahimaj; Peso-meio-médio

Bassil Hafez x Oban Elliot; Peso-meio-médio

Veronica Hardy x Eduarda Ronda Moura; Peso-mosca

