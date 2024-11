Popó usa Netflix e volta a desafiar Pablo Marçal: 'Arrebentar e nocautear'

Tetracampeão mundial de boxe, Popó aproveitou o evento Mike Tyson x Jake Paul para voltar a desafiar o coach Pablo Marçal — desta vez, usando a plataforma Netflix, que transmitiu o embate entre os norte-americanos.

O que aconteceu

Popó participou da transmissão do evento nos EUA como comentarista. Ele trabalhou, por exemplo, dando suas análises na luta de Whindersson Nunes e no duelo sangrento entre Katie Taylor e Amanda Serrano.

Pouco antes de Tyson e Paul entrarem no ringue, o brasileiro voltou a desafiar o desafeto — Marçal já havia promovido um possível embate com o pugilista. A Netflix, inclusive, surgiu como possível "parceira" do embate.

Aproveitando a audiência da Netflix: Pablo Marçal, você me desafiou de novo nas suas redes sociais. Eu aceito, e se a Netflix topar, a gente faz essa luta dentro da Netflix. Se quiser fazer minha luta, a gente vai estar junto para eu arrebentar e nocautear. Quero ver se você vai ser esse cara todo para aguentar essa porrada Popó

Por que Popó x Marçal?

A ideia surgiu no início de junho durante um leilão do Instituto Neymar Jr — a 4ª edição do evento foi realizada no Clube Monte Líbano, em São Paulo.

Pablo Marçal participou como um dos convidados. Na época, ele havia acabado de se tornar pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB.

O coach arrematou um cinturão doado por Popó, que também marcou presença no evento beneficente. O artigo foi leiloado por R$ 300 mil.

Pablo Marçal encarou Popó durante leilão do Instituto Neymar Jr Imagem: Reprodução/Twitter

Ao pegar o item das mãos do boxeador, Marçal surpreendeu Neymar e Patrícia Poeta, que comandavam o evento diante dos convidados.

O ex-candidato desafiou o atleta para uma luta de boxe e, de quebra, engatou uma encarada com o baiano. Os dois se reencontraram no talk show do ex-coach e mantiveram um tom ameno.

Popó aceitou o desafio e voltou a abordar a luta nas últimas semanas, pouco antes de superar El Chino. O tema foi "reativado" após a vitória do brasileiro no FMS 5.

O embate deve ocorrer em dezembro, durante nova edição do evento de lutas. A organização, no entanto, ainda não confirmou o confronto.

Eu vou virar um boxeador e vou subir no ringue. Não vou virar as costas igual ao Bambam. Popó, com todo respeito, você é nosso ídolo, mas você vai encontrar um cara muito mais forte do que você está vendo agora. Guarde isso que estou falando, com muito respeito.

Pablo Marçal