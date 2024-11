Pôquer ganha reconhecimento mundial e vira oficialmente esporte da mente

Do UOL, em São Paulo

O pôquer foi reconhecido oficialmente como um esporte.

O que aconteceu

O pôquer está agora enquadrado como esporte da mente junto de xadrez, eSports e outras modalidades. Foram dois anos como membro provisório até conquistar a chancela para se tornar integrante definitivo.

O reconhecimento mundial veio com o parecer favorável da IMSA (Associação Internacional de Esportes da Mente, em tradução livre). O anúncio foi feito neste sábado (16) em evento organizado pela WPF (Federação mundial de pôquer) no WTC Sheraton, em São Paulo — o local também está sediando o BSOP, maior torneio de pôquer da América Latina.

Anúncio do pôquer como esporte da mente no BSOP, em São Paulo Imagem: Divulgação/WPF

A mudança de status condecora um trabalho de 20 anos. Jogadores, executivos e entusiastas estão há duas décadas se mobilizando em prol do desenvolvimento e profissionalização da modalidade.

O Brasil tem protagonismo no universo do pôquer, e a sede da federação mundial é em São Paulo. São mais de 45 países afiliados em todos os cinco continentes.

Geoffrey Borg, CEO da IMSA, ao lado de Igor 'Federal' Trafane, presidente da World Poker Federation (WPF) Imagem: Divulgação/WPF

O parecer da IMSA é resultado do trabalho e da dedicação de milhares de pessoas ao redor do mundo que veem o pôquer como uma verdadeira profissão e uma disciplina intelectual. Com o pôquer oficialmente reconhecido como um esporte da mente, mudamos nossos esforços para criar a base que todo esporte importante já têm: regulamentações padronizadas, caminhos profissionais, proteções de jogadores e competições internacionais. Igor Federal, presidente da WPF

Esportes da mente

A nomenclatura "esportes da mente" é dada às modalidades que exigem um alto nível de habilidade intelectual. Tais esportes trabalham o cérebro e a lógica, estimulam o raciocínio rápido para tomadas de decisões.

Lista dos esportes da mente da IMSA