Peru e Chile empatam sem gols e aumentam crise nas Eliminatórias Sul-Americanas

Na noite desta sexta-feira, no Estádio Monumental de Lima, Peru e Chile empataram sem gols, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Com o resultado, as equipes seguiram em má fase e se distanciaram ainda mais de uma vaga na Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México.

Agora, diante do empate em casa, a seleção peruana, que tem apenas uma vitória na competição, continuou na nona colocação, com sete pontos somados. Do outro lado, o Chile, que também triunfou somente uma vez, manteve-se na lanterna e somou sua sexta unidade. Os chilenos interromperam uma sequência de cinco derrotas consecutivas nas Eliminatórias.

As duas seleções estão, portanto, mais distantes da vaga na próxima Copa do Mundo, em 2026. A Venezuela detém a sétima colocação, que permite acesso à repescagem para o Mundial, e tem 12 pontos. Na última rodada, os venezuelanos empataram com o Brasil, por 1 a 1, em Maturín.

Em busca de contornar a má fase, as equipes voltam a campo pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida será o último comprimisso das seleções em 2024.

O Peru visita, na próxima terça-feira (19), a Argentina, às 21h (de Brasília), em La Bombonera, casa do Boca Juniors, em Buenos Aires. Por sua vez, o Chile, no mesmo dia e horário, recebe a Venezuela, no Estádio Nacional Julio Martinez Pradanos.

A primeira grande chance peruana aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo. Após um chute desviado que parou na trave, Paolo Guerrero pegou o rebote, livre de marcação, dentro da grande área, mas desperdiçou a chance.

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 51 minutos, o Peru teve um pênalti ao seu favor. Felipe Mora derrubou Lapadula dentro da grande área e Wilton Pereira Sampaio marcou a penalidade. Porém, o atacante peruano estava em posição irregular e o lance foi invalidado.