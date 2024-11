Palmeiras volta aos treinos e faz atividade visando jogo contra o Bahia

O Palmeiras voltou aos treinos na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, e deu sequência à preparação para a partida contra o Bahia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco teve folga na última sexta-feira.

A comissão técnica, de Abel Ferreira, aperfeiçoou transições, marcações, movimentações específicas e construções de jogadas. Na parte final, ainda houve uma atividade técnica com duas equipes. O trabalho, no total, durou uma hora e meia.

O Verdão está, no momento, desfalcado de Weverton (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai), Richard Ríos (Colômbia) e Estêvão (Brasil), que estão à serviço das respectivas seleções para disputa das Eliminatórias. O quarteto volta ao time apenas após a data Fifa, que termina no dia 19.

Estêvão e Ríos são baixas certas para o duelo contra o Bahia, no dia 20. Em transição física, Piquerez pode retornar à equipe alviverde. Já Gómez e Weverton ainda são dúvidas.

O duelo está marcado para as 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Palmeiras segue a caça ao líder do Brasileirão, Botafogo, e ainda sonha com o tricampeonato nacional.

No momento, o time alviverde ocupa o segundo lugar, com 64 pontos. A equipe carioca tem quatro pontos a mais em relação ao adversário. Ainda há um confronto direto entre os clubes.