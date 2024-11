Novorizontino sai na frente, mas cede empate ao Paysandu após expulsão pela Série B

O acesso do Novorizontino à Série A do Brasileirão está em risco. O time vencia o Paysandu neste sábado, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, mas cedeu o empate após a expulsão de Luisão e não conseguiu sair do 1 a 1. Os gols da partida foram marcados por Geovane e Esli García.

Apesar do amargo empate, o Tigre ainda pode subir matematicamente à Primeira Divisão neste sábado. Caso o Sport seja derrotado pela Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, a equipe paulista estará garantida na Série A. Em último caso, o Novorizontino torce por uma derrota do Ceará, na segunda-feira, contra o América-MG, para celebrar o acesso.

O tropeço do Novorizontino, ainda, assegurou o título da Série B ao Santos. O Tigre é o terceiro colocado da tabela da Segunda Divisão, com 64 pontos pontos, quatro a menos que o Peixe. Já o Paysandu é o 13º, com 47.

O último compromisso do Novorizontino na Segunda Divisão está marcado para o próximo domingo. O Tigre visita o Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, a partir das 18h30 (de Brasília).

Simultaneamente, o Paysandu encerra sua participação no torneio diante do Vila Nova, no Mangueirão.

O jogo

O primeiro tempo foi todo do Novorizontino. Logo aos quatro minutos, Neto Pessoa soltou uma bomba em cobrança de falta e obrigou Matheus Nogueira a fazer grande defesa. Aos 13, Rodolfo arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro, mas ninguém apareceu para completar.

Aos 30, foi a vez de Geovane arriscou de longe e, mais uma vez, Matheus Nogueira se esticou todo para espalmar. Ele voltou a trabalhar aos 38, em chute à queima-roupa de Neto Pessoa.

O Novorizontino parecia ansioso, mas enfim abriu o placar aos sete minutos da etapa final. Geovane chutou de longe e contou com uma falha bizarra de Matheus Nogueira para balançar as redes e colocar o Tigre em vantagem.

O Tigre administrava o jogo, mas colocou tudo a perder, aos 28 minutos, após expulsão de Luisão. No lance seguinte, Esli García cobrou falta venenosa e deixou tudo igual. O Novorizontino tentou o gol da vitória até os últimos minutos de partida, mas amargou o empate.