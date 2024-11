Mike Tyson é superado por Jake Paul após 19 anos fora dos ringues

Nesta sexta-feira, em evento realizado no AT&T Stadium, o lendário boxeador Mike Tyson retornou aos ringues após 19 anos sem lutar profissionalmente para enfrentar Jake Paul. Com 58 anos, o ex-campeão mundial dos pesos-pesados lidou com a desvantagem física em relação ao jovem de apenas 27 anos e permaneceu de pé até o oitavo e último round, mas foi superado nos pontos, por decisão unânime dos árbitros (80-72, 79-73, 79-73).

Apesar de nenhum knockdown registrado no combate, que ocorreu diante de mais de 60 mil pessoas, Jake Paul foi dominante e acertou 78 dos 278 golpes que tentou, aproveitamento de 28%. Do outro lado, Tyson tentou efetuar 97 golpes e acertou 18, assertividade que chegou aos 18%.

Com o resultado, Mike Tyson chegou à 59ª luta de sua carreira, que começou no ano de 1988. Agora, o ícone do esporte acumula 59 combates, com impressionantes 50 vitórias (44 delas por nocaute), sete derrotas e dois "no contest" (sem resultado). Já Jake Paul conquistou seu 11º triunfo em 12 duelos disputados em sua breve carreira de quatro anos.

A luta

Mike Tyson foi superior nos dois primeiros rounds, quando foi efetivo com o pêndulo e acertou alguns cruzados e diretos, levando a torcida presente no estádio ao delírio. No entanto, dado certo momento, Jake Paul se aproveitou da distância, principalmente pelo fato de contar com uma envergadura maior, e a luta ficou mais morna.

Apesar de ter sofrido no início do terceiro round, o ex-youtuber de 27 anos foi feliz ao acertar grande série de golpes, dentre eles um cruzado de esquerda, que fez o ex-campeão cambalear e priorizar a defesa.

Nos três assaltos seguintes, a diferença física se sobressaiu e Jake Paul foi dominante mais uma vez. Com 31 anos a menos, o jovem acertou golpes rápidos diante de um Tyson com os reflexos não tão apurados quanto em seus tempos áureos.

O sétimo e penúltimo round voltou a ser mais equilibrado. Ambos os boxeadores se soltaram e buscaram trocações mais francas, com alguns golpes conectados e boas esquivas com guarda baixa.

Já o oitavo round foi morno. Mike Tyson e Jake Paul se respeitaram e não buscaram tanto o confronto direto. Nos segundos finais, o jovem aproveitou para reverenciar a lenda que estava à sua frente e, assim, o tempo se esgotou.