Mike Tyson deixa futuro em aberto após perder para Jake Paul

Nesta sexta-feira, no AT&T Stadium, Mike Tyson retornou aos ringues após 19 anos sem lutar profissionalmente para enfrentar Jake Paul e foi superado nos pontos, por decisão unânime dos árbitros. Em entrevista pós-combate, o ex-campeão mundial abordou a possibilidade de lutar novamente no futuro.

"Não sei, depende da situação. Acho que não é a última", declarou a lenda do boxe, que acumula impressionantes 50 vitórias (44 delas por nocaute), apenas sete derrotas e dois "no contests" (sem resultado) ao longo de sua carreira.

Tyson também falou sobre o tapa que desferiu no rosto de Jake Paul durante a pesagem anterior ao confronto: "Acontece no momento, você está no calor da batalha. Sem ressentimentos", afirmou à Netflix.

Após pesagem feita na última quinta, Jake Paul engatinhou em direção a Mike Tyson e pisou no pé do ex-lutador, que respondeu com um tapa com a mão direita no rosto do adversário. Logo após isso, seguranças entraram em cena e seguraram o astro enquanto o youtuber e ator manteve os gestos de provocação ao rival.

Para finalizar, Mike explicou o motivo pelo qual mordeu as luvas diversas vezes durante a luta, fato que gerou curiosidade entre os fãs: "Eu tenho um hábito de morder as luvas. Tenho uma fixação por mordidas", relembrando um dos momentos mais marcantes da história do boxe.

Em 1997, Tyson mordeu a orelha de Holyfield durante duelo válido pelo título dos pesos-pesados. Na ocasião, o "Iron Mike" foi nocauteado no 11º round. Posteriormente, recebeu uma multa de 3 milhões de dólares (R$ 17.390.850,00, na cotação atual) e foi suspenso dos ringues por um ano.