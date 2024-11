Luxemburgo detona Rede Globo e William Bonner: 'Aquilo me tirou uma Copa'

Vanderlei Luxemburgo culpou a Rede Globo e o jornalista William Bonner por não ter comandado a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002.

Foi uma covardia o que a Rede Globo fez comigo porque tinha o interesse que o Romário fosse para as Olimpíadas, e me botaram no Jornal Nacional durante uma semana como se eu fosse o maior vilão do Brasil (...) Aquilo me tirou uma Copa do Mundo.

Vanderlei Luxemburgo, ao podcast Charla

O que aconteceu

Luxa foi demitido em outubro de 2000, após vexame nas Olimpíadas de Sydney com derrota para Camarões nas quartas de final. O Brasil perdeu por 2 a 1 na prorrogação mesmo jogando com dois homens a mais, uma vez que o time africano teve dois expulsos no tempo normal.

Emerson Leão assumiu a seleção após a saída de Luxa e, em 2001, deu lugar a Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que levou o time ao pentacampeonato em 2002.

O técnico chamou de covardia o que a Rede Globo fez com ele. Na época, Luxa foi um dos interrogados de uma CPI que investigava contratos da Nike com a CBF e chegou a ser condenado por sonegação fiscal e participação financeira na venda de jogadores após denúncia feita por sua ex-secretária.

Luxa criticou a postura da Globo por causa das reportagens exibidas no Jornal Nacional na época e desafiou que se provem as acusações feitas pela emissora. Ele ainda acusou o apresentador do JN, William Bonner, de ser o responsável pelo teor das matérias.

Ele alegou que vinha sendo obrigado a levar Romário para as Olimpíadas por pressão da Globo, segundo contou em entrevista ao podcast Milton Neves 100 Mi Mi Mi. O técnico não convocou o Baixinho e nenhum jogador acima de 23 anos.

Eu não tinha nada a ver. Foi porque eu simplesmente tinha a obrigação de levar o Romário. O Ricardo Teixeira [ex-presidente da CBF] não tinha nada a ver, não queria nenhum jogador acima dos 23 anos. Me tiraram porque simplesmente eu tinha que levar o Romário.

O que mais ele disse

Covardia da Rede Globo. "Aquela CPI do futebol foi muito ruim, muito mal engendrada até hoje, não consigo entender o porquê daquele massacre comigo só porque eu era o técnico da seleção, e nada do que estava na CPI acontecia. Aquilo foi uma covardia que a Rede Globo fez comigo porque tinha o interesse que o Romário fosse para as Olimpíadas, uma discussão forte, e me botaram no Jornal Nacional durante uma semana como se eu fosse o maior vilão do Brasil".

Fim do sonho. "Foi uma covardia muito grande por interesse comercial, de o Romário ter que ir para as Olimpíadas. Então ali foi uma covardia muito pesada e não se deve fazer isso com uma pessoa por interesse. Então aquilo me tirou uma Copa do Mundo".

Aquela Copa era minha. "Um treinador do meu nível tem que ganhar uma Copa do Mundo. Aquela Copa do Mundo era minha. O Felipão ganhou, mérito dele. Mas eu estava preparado pra ganhar aquela Copa do Mundo. Eu me preparei para ser técnico da seleção brasileira e ganhar uma Copa do Mundo, ao longo da minha história de futebol".

Traficante de cocaína. "É inadmissível que alguém tire isso, da maneira como tiraram de mim, sem provar, botar você uma semana no Jornal Nacional, jornal pesado, com uma mulher falando que você é ladrão, que você é isso, que você é traficante de cocaína, não sei o quê. Pagaram pra levar ela lá, tá certo? E botaram a mulher no Jornal Nacional falando do técnico da seleção brasileira como se fosse o maior bandido do Brasil. Que jornalismo é esse? Sem uma prova de absolutamente nada".

Gato e Receita Federal. "Eu tinha só o problema da idade e a Receita Federal. Quais os outros problemas que eu tinha? Meu pai trocou minha identidade, naquela época fazer gato com jogador era normal. E a outra era a Receita Federal, que era um problema que eu tinha com o fisco, mas que não tinha nada a ver. Então aquilo ali foi uma covardia que foi feita comigo. Me colocarem uma semana no Jornal Nacional, uma semana direto com uma mulher falando, sem uma prova, sem absolutamente nada. Até hoje, pega as matérias, eu tenho as matérias todas, e vai sair numa série que eu tô fazendo, que eles não tinham ali nada pra falar do Luxemburgo que provasse que aquele Luxemburgo que eles estavam botando no Jornal Nacional era aquilo que eles estavam falando".

William Bonner responsável. "Eles fizeram um jornalismo covarde comigo. Essa é a grande verdade. E eu não tenho nenhum problema de falar isso aí. Fizeram um jornalismo covarde. O responsável até hoje é o William Bonner, de ter feito aquilo lá. Essa é a grande verdade. Mas o tempo é senhor da razão, eu continuei minha vida profissional, tocando minha vida, ganhei títulos pra caramba depois daquilo lá, porque eu sou uma pessoa direita".