Liziero supera concorrência e ganha espaço em volta ao São Paulo

Para a surpresa de muitos são-paulinos, o volante Liziero, que retornou de empréstimo no meio do ano, vem ganhando espaço no São Paulo, superando a concorrência de outros companheiros de posição. O meia tem agradado o técnico Luis Zubeldía, que promoveu sua entrada em cinco dos últimos seis jogos do Tricolor.

Liziero retornou de empréstimo do Yverdon, da Suíça, em maio. O volante reestreou com a camisa do São Paulo na derrota de 1 a o para o Fortaleza, no dia 27 de julho. De lá para cá, ele disputou mais 10 jogos, sendo dois como titular.

O camisa 26 da equipe do Morumbi foi fundamental no empate em 1 a 1 com o Criciúma, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele anotou um golaço nos minutos finais e empatou o jogo para o Tricolor Paulista. Após a partida, o volante voltou a entrar em campo nas vitórias sobre Bahia e Athletico-PR.

?? O golaço de Liziero em Criciúma!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/8BZdur77w8 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 27, 2024

Liziero vem sendo mais utilizado que outros jogadores da posição, como por exemplo o argentino Santiago Longo, pouco aproveitado por Zubeldía. Outro ponto que rendeu minutos ao volante foram as ausências de Alisson, Pablo Maia e Bobadilla por lesão.

Agora, Liziero busca seguir impressionando na reta final do Brasileiro para tentar ampliar seu vínculo com o São Paulo. O volante possui contrato com o Tricolor Paulista até junho de 2025.

O São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira, contra o RB Bragantino, pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola rola no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, a partir das 16h30 (de Brasília).