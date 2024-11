Jogadora do Corinthians se envolve em acidente de trânsito e atropela pedestre em São Paulo

A atleta Jaqueline, do time feminino do Corinthians, se envolveu em um acidente de trânsito na manhã deste sábado, no bairro do Tatuapé, em São Paulo.

Segundo informações da TV Record, a atacante atropelou uma enfermeira em frente a um hospital da região. A atleta foi conduzida ao IML, onde realizou exame para detecção de bebida alcoólica, que apresentou resultado negativo. Ela ainda esteve no 30º DP do Tatuapé para prestar depoimento e foi liberada pelo delegado de plantão.

A vítima do acidente não teve o estado de saúde divulgado, mas,de acordo com a TV Record, foi atendida no Hospital do Tatuapé, com ferimentos leves, e não corre risco de morte.

O Corinthians emitiu uma nota oficial (veja abaixo) e, além de confirmar o acidente, prestou solidariedade à vítima do ocorrido.

Jaqueline atua pelo Timão desde 2022 e foi uma das destaques dos títulos recentes do clube na categoria. Ela possui, ao todo, dez troféu conquistados, 29 gols e nove assistências em 104 jogos disputados pela equipe.

A atacante, porém, não tem atuado pelas Brabas em virtude de uma lesão muscular na coxa. Ela, assim, foi desfalque na primeira partida da final do Paulista feminino, contra o Palmeiras, nesta sexta-feira, vencida pelo Timão.

Veja abaixo a nota publicada pelo Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento do acidente automobilístico envolvendo a atleta Jaqueline na manhã deste sábado, fora do horário de trabalho, na região do Tatuapé, em São Paulo.

A atleta esteve no IML, realizou exame para detecção de bebida alcoólica e o mesmo apresentou resultado negativo. Ela também esteve no 30° DP do Tatuapé, onde prestou depoimento e foi liberada pelo delegado de plantão.

O clube presta solidariedade e deseja pronta recuperação para a vítima do acidente."