Jaqueline, do Corinthians, se envolve em acidente em São Paulo

A jogadora Jaqueline, do Corinthians, se envolveu em um atropelamento neste sábado (16), no bairro do Tatuapé, zona leste da capital paulista. O veículo que dirigia colidiu com outro carro que, com a perda da direção e o impacto, atropelou uma mulher de 40 anos.

O que aconteceu

Um motorista de 48 anos informou que perdeu o controle do veículo após ser atingido na traseira pelo carro de Jaqueline, atropelando uma pedestre, de acordo com o boletim de ocorrência.

A jogadora corinthiana foi encontrada por populares cerca de 300 metros após o acidente, ainda segundo a SSP.

Foi solicitado exame pericial ao IML, que apontou negativo para álcool no sangue. Os veículos envolvidos foram periciados e liberados. O caso foi registrado como lesão corporal culposa e fuga do local no 30º DP Tatuapé.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Ela foi levada ao Hospital do Tatuapé.

O que diz o Corinthians