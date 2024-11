Fora por lesão, Luisa Stefani prestigia Brasil e vira torcedora na Billie Jean King Cup

A torcida do Brasil na Billie Jean King Cup contou com uma figura especial. Neste sábado, a tenista Luísa Stefani marcou presença no Ginásio do Ibirapuera para prestigiar a equipe brasileira no confronto diante da Argentina, válido pelos playoffs da competição.

Luísa Stefani não foi chamada para integrar o time brasileiro na Billie Jean King Cup em função de uma lesão no joelho. A atleta, porém, esteve à beira da quadra para assistir os jogos deste sábado.

"Ontem eu também estava torcendo, não consegui vir presencialmente, mas estou animadona. Ontem foi pegado, então hoje não espero nada menos (do que isso). Uma guerra, mas espero que hoje seja mais tranquilo para a gente, que as meninas consigam performar mais tranquilas e botar para quebrar para terminar em dois", declarou Stefani.

Torcedora ilustre! Se recuperando de lesão, @Luisa__Stefani fez questão de comparecer ao Ginásio do Ibirapuera para acompanhar os jogos do Time Brasil BRB na Billie Jean King Cup pic.twitter.com/U14roe3fYw ? CBT (@cbtenis) November 16, 2024

"Mas se for para as duplas também, tenho certeza que elas estão preparadas. Estou animada para colocar energia aqui e dar essa garra extra para elas", complementou a tenista.

O duelo entre Brasil e Argentina na Billie Jean King Cup está, neste momento, empatado em 1 a 1. Laura Pigossi perdeu na estreia, enquanto Bia Haddad saiu vitoriosa. Vence o time que alcançar primeiro à marca de três vitórias.

Bia Haddad joga neste momento contra a argentina Solana Sierra, enquanto Laura Pigossi entra em quadra mais tarde para enfrentar Jazmín Ortenzi. A equipe que sair vencedora no embate garante vaga no qualifier da Billie Jean King Cup, que será disputado no ano que vem.

O qualifier da Billie Jean King Cup dá uma vaga nas finais do torneio, em que 12 países estarão na disputa. Nas duas últimas edições da competição, o Brasil parou justamente nas qualificatórias, quando perdeu para a Alemanha nas duas oportunidades.