Doze anos após encerrar a carreira, Venturini volta às quadras com vitória em torneio de veteranas

Maior evento da categoria, o Vôlei Master conta com uma participante ilustre em sua edição de 2024, iniciada neste sábado, no Centro de Desenvolvimento de Saquarema. A medalhista olímpica Fernanda Venturini, bronze em Atlanta 1996, voltou às quadras 12 anos após a aposentadoria.

"Sempre ouvi falar muito bem do Vôlei Master. Uma verdadeira festa do vôlei. Então, pensei: por que não viver essa experiência?. Me cuido muito. Malho, pedalo, faço stand-up. Consigo ter uma vida ativa e não sinto mais dores. Tudo porque quero ter uma velhice boa. Mais do que qualquer outra coisa, considero um estilo de vida. E isso me fez poder estar aqui hoje para me divertir", disse, aos 54 anos.

O convite para atuar nas categorias 35+ e 45+ pela equipe do Superball Vôlei, de Minas Gerais, veio do técnico Hércules Souza, grande amigo de Fernanda. Antes da estreia com vitória no torneio de veteranas, ela fez apenas um treino com as novas companheiras, na véspera da partida.

"Foi a primeira vez que toquei em uma bola de vôlei desde 2012. No início, fiquei meio tonta, sem noção de espaço. É normal, depois de tanto tempo afastada do esporte. O entrosamento vai vir no decorrer dos jogos, não tem jeito. No jogo, já me senti melhor no posicionamento, nas defesas. Ao longo da semana, vou evoluindo junto com o time", projetou.

Com participação efetiva da ex-levantadora Fernanda Venturini em momentos decisivos do jogo, como na passagem em que fez seis pontos seguidos de saque no segundo set, o Superball Vôlei derrotou o Suguibol, também de Minas Gerais, por 2 sets a 0, com parciais de 25/22 e 25/21.