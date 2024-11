Garro deixa 'culpa' para trás e vira destaque em arrancada do Corinthians

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A arrancada do Corinthians no Brasileiro tem alguns elementos, dentre eles, o meia Rodrigo Garro. Alvo de críticas recentes de parte da torcida, o argentino virou peça-chave no esquema de Ramón Díaz e participou ativamente nos triunfos no clássico com o Palmeiras e no duelo com o Vitória.

O que aconteceu

Garro foi autor de um gol e três assistências nos últimos dois jogos. Ele balançou a rede e deu uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre o rival, além de dois passes para gols no triunfo por 2 a 1, de virada, no Barradão.

As críticas ao meia vieram após a eliminação na Sul-Americana. O jogador perdeu um gol na derrota por 2 a 1 para o Racing, da Argentina, que decretou o adeus do Alvinegro da Sul-Americana.

O Rodrigo pagou por uma responsabilidade que não era dele, quando se ganha e perde todos. Ele tem uma personalidade especial, foi muito fácil tirar ele dessa situação. Quando isso acontece, estamos sempre em cima para ajudar. O grupo de trabalho sempre está junto.

Emiliano Diaz, filho e auxiliar de Ramón

Garro lidera a lista de jogadores com assistências no Brasileiro. Até aqui, foram nove passes para gols em 31 partidas.

No recorte dentro do elenco alvinegro, o argentino lidera em passes certos, com 964. Ele está no topo da lista em cruzamentos e lançamentos, é o segundo em finalizações e interceptações, e é quarto em desarme, por exemplo, segundo dados da plataforma Footstats.

O Corinthians chegou a 41 pontos no Brasileiro. A equipe ganhou distância em relação à zona de rebaixamento, e passou a pensar em classificação para competições continentais, como a Sul-Americana e até mesmo a Libertadores.

A janela de transferência também teve impacto. A diretoria admitiu que as contratações do meio do ano foram mais assertivas, e dentre os reforços esteve Memphis Depay. Ramón, por exemplo, citou o holandês ao falar sobre o bom momento de Garro.

Jogadores de muita qualidade se adaptam fácil. Yuri está passando por um grande momento, Memphis está jogando mais atrás para ajudar Garro. Também temos jogadores que estão fora, como Talles, Romero, Pedro [Raul] e Coronado. Memphis é um jogador de outro nível. É fácil de dar liberdade para eles.

Emiliano Diaz

Garro foi anunciado pelo Corinthians em janeiro. Em agosto, houve e renovação de contrato até o fim de 2028 — o vínculo anterior ia até dezembro de 2027.

O meia estava no Talleres, da Argentina, e chegou em meio à reformulação do elenco. Apesar de Garro ter desembarcado no Parque São Jorge, o Timão ficou de olho no mercado em busca de jogadores para o setor que tinha perdido Renato Augusto e Giuliano, por exemplo.