Como nova regra do Paulistão ajuda Palmeiras em ano do Super Mundial

Uma sugestão feita pelo Palmeiras à FPF vai ajudar o clube a se organizar melhor para 2025, ano em que disputa o Super Mundial de Clubes.

O que aconteceu

O Palmeiras sugeriu à Federação Paulista de Futebol uma pequena alteração em uma regra para o Paulistão de 2025. Os atletas inscritos no Paulistão se dividem em lista A e B (a A é a lista principal de atletas e a B reservada para atletas formados no clube). A novidade é que o novo regulamento permite a escalação simultânea de até dez jogadores da lista B nas partidas; antes o máximo era sete.

A diretoria palmeirense levou essa questão para a reunião com os clubes e ela foi aprovada por unanimidade. O Palmeiras deve iniciar o Paulistão com um time alternativo para ter um período maior de pré-temporada ao elenco principal — ano que vem o calendário será ainda mais apertado por causa do Mundial de Clubes. Já o São Paulo, por exemplo, tem pré-temporada nos Estados Unidos e essa regra pode ajudar a dividir o elenco nesse período.

Nós temos a regra da lista A e lista B, houve uma pequena alteração. A gente propôs uma alteração na lista B, para se aumentar ela. São pequenos detalhes, isso não resolve o problema como um todo porque precisamos discutir o calendário. São alternativas que não são ideais. Vamos trabalhar nossa base, que valorizamos demais. A base tem nos dado resultados tanto esportivo quanto financeiro. Vamos investir ainda mais.

Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras

Calendário está muito apertado e vai atrapalhar pré-temporada. O Paulistão será disputado a partir do dia 15 de janeiro e o Brasileirão desta temporada termina no dia 8 de dezembro. Tradicionalmente, o Palmeiras dá 30 dias de férias aos atletas, e com isso eles só retornariam uma semana antes do início da competição.

Meninos da base devem ganhar ainda mais espaço no Palmeiras. Abel Ferreira já anunciou que o zagueiro Benedetti, o meio-campista Figueiredo e os atacantes Luighi e Thalys serão promovidos para o profissional — e eles devem ganhar bons minutos nas primeiras rodadas do Paulistão.

"Ficou claro que o campeonato começa dia 15. É a regra do campeonato. O Palmeiras tem que trabalhar com isso na mão. Nossa intenção é ter o maior tempo possível de pré-temporada aos jogadores porque traz rendimento, mas somos um clube competente e vamos saber trabalhar isso", acrescentou Buosi.

Atual campeão, o Palmeiras está no Grupo D ao lado de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube.

O Estadual deste ano começará e terminará mais cedo do que o habitual por causa da antecipação do Campeonato Brasileiro, que será paralisado entre junho e julho diante do Super Mundial de Clubes.