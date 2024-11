CR7 se torna artilheiro da Liga das Nações; veja dados do astro no torneio

Na última sexta-feira, em confronto válido pela quinta rodada do Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações da UEFA, a seleção portuguesa recebeu a Polônia no Estádio do Dragão, venceu por 5 a 1 e se classificou para as quartas de final. Dois dos gols portugueses foram marcados por Cristiano Ronaldo, que se tornou o artilheiro desta edição do torneio continental.

Em cinco partidas disputadas até o momento, todas na fase de grupos da competição, o astro português marcou cinco tentos, além de contribuir com uma assistência. Isso equivale a uma média de 63 minutos necessários para participar de um gol.

De acordo com o Sofascore, o atacante registra aproveitamento de 50% em conversão de chances claras, que são dez. Cristiano Ronaldo, também de acordo com a plataforma de estatísticas, precisa de apenas 4.4 finalizações para balançar as redes.

Cristiano Ronaldo (39 anos) é o artilheiro da UEFA Nations League 24/25!



?? 5 jogos (4 vitórias!)

?? 5 gols (!)

? 1 assistência (!)

? 63 mins p/ participar de gol (!)

50% conversão de chances claras (5/10!)

?? 4.4 finalizações p/ marcar gol

Nota Sofascore 7.72 pic.twitter.com/ZdqrHNd0fv -- Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 15, 2024

Ao chegar à artilharia da Liga das Nações, CR7 se igualou ao esloveno Benjamin Sesko, que também marcou nessa rodada da competição, mas durante a derrota por 4 a 1 diante da Noruega de Haaland, um dos vice-líderes do campeonato no quesito. Junto com o atleta do Manchester City aparecem, com quatro gols, o sueco Gyokeres, o romeno Marin e o turco Kerem.

Além disso, Cristiano alcançou a marca dos 910 gols e se encontra cada vez mais perto de um dos grandes objetivos de sua carreira, os 1000. Vale ressaltar que ele já é o jogador com mais tentos anotados em jogos oficiais na história do futebol.

Com o resultado, Portugal se classificou para as quartas de final da competição com uma rodada de antecedência. A equipe também garantiu a primeira colocação do grupo, com 13 pontos. Os portugueses retornam aos gramados na próxima segunda-feira, contra a Croácia, pela sexta rodada da Liga das Nações. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Estádio Poljud.