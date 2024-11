CBF detalha tabela da última rodada da Série B; veja jogos

A CBF detalhou a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os 10 jogos serão disputados no dia 24 de novembro (domingo), às 18h30 (de Brasília). A entidade, no entanto, destacou que ainda pode fazer algumas alterações conforme o desenrolar da 37ª rodada.

*Considerando o Art. 30 do Regulamento Específico da Competição, todos os jogos da última rodada deverão ser simultâneos, exceto os que não estiverem relacionados com situações de título, descenso ou acesso. Sendo assim, após a realização da Rodada 37, as partidas que não tiverem relacionadas às situações previstas no regulamento, poderão sofrer ajustes na data e horário", publicou a CBF.

Com o acesso garantido e perto de confirmar o título, o Santos encara o Sport na Ilha do Retiro. O Leão, por sua vez, está em quinto lugar e ainda briga pelo acesso.

Restam três vagas para a Série A. Mirassol e Novorizontino, segundo e terceiro, respectivamente, estão bem próximos de se classificarem. O atual quarto colocado é o Ceará. O Goiás, que está em sexto, ainda tem chances matemáticas.

Já a zona de rebaixamento está quase definida. Ituano (18º), Brusque (19º) e Guarani (20º) já estão rebaixados. Ponte Preta, CRB e Chapecoense duelam para definir o último que desce para a Série C.

Veja a tabela atualizada da Série B AQUI.

Veja a tabela da última rodada:

Goiás x Novorizontino



Guarani x Ceará



Mirassol x Chapecoense



Ituano x Amazonas



América x Brusque



Avaí x Ponte Preta



CRB x Operário



Coritiba x Botafogo



Paysandu x Vila Nova



Sport x Santos



*todos os jogos às 18h30 do dia 24/11