Capitão do Brasil revela desconforto de Ingrid e explica escolha por Carol Meligeni em decisão por duplas

Neste sábado, o Brasil garantiu vaga no qualifier da Billie Jean King Cup 2025. Após empate em 2 a 2 no confronto de playoffs, o duelo encaminhou-se para a decisão de duplas. Bia Haddad e Carol Meligeni entraram em quadra no Ginásio do Ibirapuera (SP) e venceram as argentinas Jazmín Ortenzi e Julia Riera por 2 sets a 0.

A decisão do capitão Luiz Peniza de entrar com Carol Meligeni veio de última hora, uma vez que Ingrid Martins estava inicialmente escalada para jogar ao lado de Haddad. Após a classificação, o profissional explicou a decisão e revelou um desconforto de Ingrid na coluna.

"Quando a Riera chegou na quinta-feira e começou a treinar, a gente imaginou que eles poderiam utilizá-la tanto na dupla quanto na simples, mas com probabilidade maior nas duplas. Não achei que ela viria para cá para ficar só assistindo, então trabalhamos essa possibilidade. Durante a semana, preparamos o jogo de dupla com a Ingrid (Martins) e a Bia, mas ao longo da semana, as jogadoras todas se prepararam para uma possível partida, como foi com a Carol. A Ingrid estava com um desconforto na coluna, e os fisioterapeutas que estava com a gente avaliaram a Ingrid e acharam melhor não arriscar nesse sentido. Tínhamos a Carol treinando muito bem durante a semana. Ela construiu uma semana muito positiva de trabalho e a experiência de Billie Jean anterior. A Carol, nessas competições, sobe muito o nível. Acho que o sangue Meligeni ajuda nessas competições por equipe (risos). Essa foi a aposta. A Ingrid começou tratando o desconforto durante a semana, treinou bem, mas na quinta-feira ela sentiu um pouquinho mais, então não queríamos arriscar", afirmou Peniza em coletiva de imprensa.

Com a vitória nas duplas, o resultado final do confronto terminou em 3 a 2 para o Brasil sobre a Argentina. Bia Haddad (nº17 no ranking mundial) somou duas vitórias no simples contra Ortenzi (n°274) e Solana Sierra (nº 154), enquanto Laura Pigossi (nº 129) amargou duas derrotas.

O capitão do Brasil, então, exaltou todo o esforço de Bia Haddad, que disputou três jogos pela equipe nessa edição da competição. Peniza valorizou a entrega e o nível mostrado não só pela paulista, mas por todas as convocadas.

"Quando saiu a escalação da Argentina, na primeira lista, estava sem a Podoroska. Depois, na outra lista, tiraram a Lourdes. A gente internamente conversou que, embora as duas jogadoras (Ortenzí e Sierra) fossem de um ranking um pouco abaixo, elas viriam com um tênis bastante agressivo e sacando muito bem. Eram características diferentes da Lourdes e da , e essa característica deixou o confronto bastante competitivo", apontou,

"Os primeiros dois jogos da Bia, a condução dela durante os jogos foi o que fez a diferença. Tranquila, consciente, buscando. É melhor começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal (risos). Essa busca, acho que foi o grande trunfo desse nosso confronto. A dupla veio para coroar esse momento, esses dois jogos positivos que ela teve. Conseguiram um momento excelente, com um grande nível de desempenho", finalizou Peniza.

O qualifier da Billie Jean King Cup dá uma vaga nas finais do torneio, e 12 países estarão na disputa nessa fase qualificatória. Nas duas últimas edições da competição, o Brasil parou justamente nas classificatórias, quando perdeu para a Alemanha nas duas oportunidades. Agora, as brasileiras terão uma nova chance de redenção.