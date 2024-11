Brasil vence Argentina nas duplas e garante vaga na fase classificatória da Billie Jean King Cup 2025

O Brasil está classificado para o qualifying da Billie Jean King Cup. Neste sábado, as brasileiras Beatriz Haddad Maia e Carol Meligeni venceram a dupla argentina Jasmín Ortenzi e Julia Riera, por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/2), no Ginásio do Ibirapuera (SP). Assim, a equipe verde e amarela garantiu vaga na fase classificatória do torneio.

De maneira geral, o duelo de duplas foi recheado de equilíbrio, mas ainda assim teve um leve domínio das brasileiras, que mostraram um ótimo entrosamento. Carol Alves, inclusive, não sentiu a pressão de entrar em quadra mesmo sem ter atuado nesta edição e precisando da vitória.

Com a vitória nas duplas, o resultado final do confronto terminou em 3 a 2 para o Brasil sobre a Argentina. Bia Haddad (nº17 no ranking mundial) somou duas vitórias contra Ortenzi (n°274) e Solana Sierra (nº 154), enquanto Laura Pigossi (nº 129) amargou duas derrotas.

O qualifier da Billie Jean King Cup dá uma vaga nas finais do torneio, e 12 países estarão na disputa nessa fase qualificatória. Nas duas últimas edições da competição, o Brasil parou justamente nas classificatórias, quando perdeu para a Alemanha nas duas oportunidades. Agora, as brasileiras terão uma nova chance de redenção.

O jogo

O confronto entre Bia Haddad e Carol Alves e Jazmín Ortenzi e Julia Riera teve um início de muito equilibro - não à toa, o primeiro game demorou quase dez minutos para ser definido e terminou com vitória brasileira. Carol e Bia demonstraram um bom entrosamento em quadra e começaram dando trabalho para as argentinas.

A dupla brasileira funcionou bem, principalmente com Carol mais à frente e Bia mais atrás. Os saques de Haddad foram potentes e encaixaram, com Alves também bastante atenta nas devoluções. As argentinas até deixaram o embate parelho e chegaram ao oitavo game com 4 a 3 no placar.

Na reta final do set, as brasileiras emplacaram uma grande sequência e não deram chance para a dupla da Argentina. Bia Haddad e Carol Alves deram um verdadeiro show e fecharam o primeiro set com vitória brasileira por 6 a 3, em 47 minutos.

O TIME BRASIL BRB ESTÁ NA FRENTE ?????? Bia Haddad e Carol Meligeni saíram na frente de Jazmin Ortenzi e Julia Riera e venceram o primeiro set, por 6/3 BORAAAA ??? pic.twitter.com/Fm1IAMaFbu ? CBT (@cbtenis) November 16, 2024

Segundo set

O segundo set trouxe resquícios do que foi o primeiro - leve superioridade brasileira de Bia e Carol diante da dupla argentina, com ataques muito bons. Ortenzi e Riera, porém, não desistiram em momento algum e fizeram as brasileiras suarem em quase todos os pontos.

O Brasil entrou no sexto game com 3 a 2 no segundo set, confiante após quebrar o serviço da Argentina. E a confiança deu resultado: abriu dois games de vantagem sem dificuldades. Na sequência, a dupla argentina se perdeu no jogo e Carol e Bia dominaram, sem chances para as rivais, e fecharam o segundo set em 6/2.