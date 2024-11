Botafogo esvazia o departamento médico antes da reta final da temporada

Na final da Copa Libertadores e na liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo se prepara para uma reta final de temporada decisiva. Para melhorar a situação do técnico Artur Jorge, o clube conseguiu esvaziar o departamento médico.

O lateral direito Rafael, o zagueiro Pablo e o atacante Jeffinho estão recuperados de seus respectivos problemas e já treinam com o elenco que segue com a preparação para o duelo contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Rafael não atua desde o Campeonato Carioca, quando lesionou o joelho. O jogador de 34 anos já confirmou o fim da carreira em 2024. O zagueiro Pablo, emprestado ao Botafogo pelo Flamengo, sofreu duas graves lesões durante a temporada. O atleta pouco atuou pelo clube e pode ser uma opção nos jogos finais do ano.

Jeffinho, por sua vez, chegou nesta temporada e vinha tendo boas atuações quando sofreu grave lesão muscular, no último mês de maio. O atacante está treinando com o grupo e é outro que pode ser uma opção para Artur Jorge.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Atlético-MG, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. Os cariocas lideram a competição com 68 pontos, enquanto o time mineiro ocupa a 10ª posição, com 42 pontos.