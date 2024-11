Bielsa exalta o Brasil, mas prevê Uruguai ofensivo: 'Que não tenham a bola'

O técnico Marcelo Bielsa espera um Uruguai ofensivo contra o Brasil na próxima terça-feira (19), na Fonte Nova.

O que aconteceu

Bielsa exaltou a seleção brasileira, mas comentou sobre a intenção de ser protagonista em Salvador. No primeiro turno, o Uruguai venceu por 2 a 0 em Montevidéu.

O treinador argentino disse que o Brasil é superior em relação à Colômbia, que o Uruguai venceu por 3 a 2. O Uruguai é vice-líder, a Colômbia terceira colocada e a seleção brasileira em quarto. A Argentina lidera.

O Uruguai encerrou jejum de oito jogos ao vencer a Colômbia e afastou a crise. O Brasil está pressionado após empatar em 1 a 1 com a Venezuela em Maturín.

Se Colômbia é uma equipe atleticamente forte, com sistema ofensivo de muita capacidade de criar perigo e uma organização boa para pressionar, com forma de manter a bola valiosa. Tudo isso o Brasil tem e melhor que Colômbia. Faremos o melhor possível e tentaremos o que tentamos sempre: que não tenham a bola, que nós tenhamos e que o jogo esteja no campo deles, criando insegurança e que errem na construção no próprio campo e possamos atacar Marcelo Bielsa, em entrevista coletiva