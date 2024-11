Bia Haddad vence argentina Sierra e coloca Brasil em vantagem na Billie Jean King Cup

O Brasil está em vantagem na Billie Jean King Cup. Neste sábado, Beatriz Haddad Maia, n° 17 do mundo, venceu a argentina Solana Sierra de virada (n° 154), por 2 sets a 1 (parciais de 1/6, 6/4 e 6/1), no Ginásio do Ibirapuera. A paulista, assim, colocou a equipe brasileira na frente no placar pela primeira vez nos playoffs do torneio de tênis.

O primeiro set foi de clara superioridade argentina. Solana Sierra impôs seu ritmo sem dificuldades e cometeu pouquíssimos erros. Do outro lado, Bia Haddad demorou a entrar no jogo e, quando se encontrou, foi tarde demais. A argentina teve amplo domínio sobre a brasileira.

O segundo set, por sua vez, foi bem mais equilibrado. Bia Haddad voltou bem e se encontrou na partida. A brasileira passou a encaixar o saque e arriscar mais nos ataques, o que se provou certeiro, pois saiu vitoriosa. No tie-break, Bia foi muito superior à rival e garantiu a vitória de virada para o Brasil.

O placar parcial, neste momento, é de 2 a 1 para o Brasil. Laura Pigossi, número 2 do Brasil e 129ª no ranking da WTA, foi derrotada por Sierra por 2 sets a 1 na última sexta-feira, enquanto Bia Haddad bateu Jazmín Ortenzi (n° 274), também por 2 a 1. Com a nova vitória da paulistana, então, o time brasileiro abriu vantagem para a Argentina. Vence a equipe que chegar primeiro a três vitórias.

Assim, o Brasil pode fechar o confronto com Laura Pigossi, que volta à quadra do Ginásio do Ibirapuera para enfrentar Jazmín Ortenzi ainda neste sábado. Uma vitória garante o Brasil no qualifier da Billie Jean King Cup, que será disputado no ano que vem.

Já em caso de derrota de Pigossi e empate da Argentina no marcador, a definição será no duelo de duplas entre as brasileiras Bia Haddad e Ingrid Martins e as argentinas Martina Taborda e Melany Krywoj, também neste sábado.

O qualifier da Billie Jean King Cup dá uma vaga nas finais do torneio, em que 12 países estarão na disputa. Nas duas últimas edições da competição, o Brasil parou justamente nas qualificatórias, quando perdeu para a Alemanha nas duas oportunidades.

O jogo

O primeiro set começou com Solana Sierra impondo seu ritmo, enquanto Bia Haddad encontrou dificuldades para encaixar seu jogo. No segundo game, por exemplo, a argentina quebrou o serviço da paulista. Os saques de Sierra também encaixaram e, rapidamente, ela abriu três games de vantagem sobre Haddad.

O quarto game começou com Bia iniciando uma reação. A brasileira, entretanto, cometeu erros individuais que levaram à vitória de Sierra em mais um game. Haddad, mesmo assim, não desistiu e batalhou pau a pau com a argentina no quinto game, mas não saiu vitoriosa.

Foi somente depois que Bia Haddad somou seu primeiro game e diminuiu a vantagem de Sierra. A brasileira emplacou uma boa sequência de pontos e confirmou o serviço. No sétimo game, porém, a argentina voltou a levar a melhor sobre a brasileira e fechou o primeiro set com parcial de 6 a 1 em 27 minutos.

Segundo set

Bia Haddad conquistou apenas seu segundo game da partida no início do segundo set, ao confirmar o serviço com um bonito ace. No entanto, Sierra rapidamente voltou a deixar o placar igualado no Ibirapuera. A brasileira conseguiu equilibrar o jogo, que ficou bastante parelho no início do segundo set.

Quando Bia Haddad conseguia ganhar um game, Sierra logo em seguida vinha e ganhava o próximo. Foi assim que o segundo set chegou a estar empatado em 4 a 4. Foi apenas na reta final que a brasileira começou a cometer menos erros, acelerou o jogo e conseguiu ganhar por 6 a 4, deixando tudo igual em 1 a 1.

Tie-break

O início do tie-break foi de domínio brasileiro, que pareceu ter cansado a argentina quando passou a encaixar melhor seu estilo de jogo. Haddad abriu vantagem de dois games para Sierra, que apesar do bom desempenho, sofreu quando começou a cometer mais erros.

Bia Haddad abriu 4 a 0 sobre Sierra e encaminhou a vitória sob cantos de 'Bia, Bia!' no Ginásio do Ibirapuera. A paulista quebrou o serviço da argentina em duas oportunidades e fechou o set em 6 a 1 com um belo ponto de saque, garantindo a vitória para o Brasil, de virada, por 2 sets a 1.