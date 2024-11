Bia Haddad valoriza postura em vitórias no simples e festeja classificação do Brasil na BJKC

Neste sábado, o Brasil superou a Argentina e garantiu uma vaga no qualifier da Billie Jean King Cup 2025. Após novo empate no marcador, o confronto precisou ser decidido nas duplas. No embate decisivo, Bia Haddad e Carol Alves fizeram bonito e venceram Jazmín Ortenzi e Julia Riera por 2 sets a 0 e colocaram o Brasil na próxima fase do torneio.

Bia Haddad fez uma Billie Jean impecável e terminou com 100% de aproveitamento, somando três vitórias em três partidas (duas no simples e uma nas duplas). Após o duelo, a tenista afirmou que não teve vida fácil, mas que sua postura de tranquilidade, mesmo sob pressão, fez a diferença.

"Acho que hoje, em especial, eu já tinha tido o jogo de ontem como experiência. Foram dois jogos que não comecei de uma forma boa, que gostaria, mas como sempre tentei encarar na minha carreira, o jogo de tênis é longo. Eu sei das minhas qualidades, conheço um pouco das adversárias, então eu sabia que em algum momento o jogo ia me apresentar uma oportunidade. Entrei na quadra para fazer dar certo e estava muito convicta de que conseguiria reverter. Acho que hoje o importante era conseguir ficar com o placar perto e aproveitar as chances que eu tinha. O jogo de ontem com certeza deixou ela com uma mensagem de que seria difícil. Ela ia ter que sentir também, e eu fui muito disciplinada, tive uma postura muito boa. Acho que o ponto principal foi a minha postura. Usei muito a energia do pessoal lá fora, mas a chave foi a tranquilidade", disse Bia em coletiva após o embate.

"Entrar numa quadra sendo favorita é algo que ainda estou começando a me acostumar na minha carreira agora. Estou cada vez mais madura, em confrontos de Billie Jean me sinto cada vez mais forte, e nosso time é muito competitivo também, então isso me dá mais tranquilidade de ir para a quadra. Eu encaro todos os jogos da mesma forma. Claro que tem o favoritismo, mas isso são números que ficam fora da quadra. Tenho que saber superar os momentos tensos, e o mais importante é a atitude que colocamos para reverter a situação", complementou a atleta.

Com a vitória nas duplas, o resultado final do confronto terminou em 3 a 2 para o Brasil sobre a Argentina. Bia Haddad (nº17 no ranking mundial) somou duas vitórias no simples contra Ortenzi (n°274) e Solana Sierra (nº 154), enquanto Laura Pigossi (nº 129) amargou duas derrotas.

A paulista valorizou a temporada em números individuais, mas também celebrou muito a classificação do Brasil à fase classificatória da competição e falou sobre a força do grupo.

"Não quero me alongar muito falando da minha carreira em particular, mas agora que o confronto acabou... Foi um ano muito bom, muito positivo, com muito aprendizado principalmente. E terminar agora classificando o Brasil para um playoff da Billie Jean, que era meu objetivo de assim que eu sai de Tóquio. Estou muito feliz, isso é uma conquista de todas nós individualmente, mas principalmente como grupo. Acho que fortalecemos muito o grupo nessa etapa. Estamos muito fortes para o próximo (desafio)", declarou a tenista.

Por fim, Bia ainda decretou quais serão seus próximos passos nesse fim de ano. A tenista destacou que deseja tirar um período de férias e se desconectar do tênis para, depois, voltar mais forte para conquistar seus próximos objetivos.

"Olha, sendo bem sincera, eu acho que meu ano foi muito bom. Claro que meu objetivo esse ano seria o top 10, mas isso agora passa zero pela minha cabeça. Vou ficar agora 15 dias de férias, cuidar do meu corpo, da minha família e das pessoas que eu amo. Meu objetivo agora é relaxar, desconectar um pouco do tênis. Depois, vou me preparar para a próxima temporada, caçar os objetivos que vem. Gostaria de falar que estou muito feliz com o meu time, acho que foi uma temporada que eu sei o quanto eles se entregaram, o quanto trabalharam, em quantos momentos eles me protegeram porque sabiam o que eu também estava sentindo. É uma entrega absurda. Isso para a gente é normal no dia a dia. A nossa vida é que a gente passou aqui nesses dois dias. Para muitos é uma loucura, uma pressão enorme, mas eles estão sempre comigo. Estamos juntos em derrotas e vitórias", finalizou Bia.

O qualifier da Billie Jean King Cup dá uma vaga nas finais do torneio, em que 12 países estarão na disputa. Nas duas últimas edições da competição, o Brasil parou justamente nas qualificatórias, quando perdeu para a Alemanha nas duas oportunidades. Agora, as brasileiras terão uma nova chance de redenção.