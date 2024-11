Athletico vence Atlético-MG com golaço de Cuello e respira fora do Z4

O Athletico venceu o Atlético-MG neste sábado (16) por 1 a 0, em duelo válido pela 19ª rodada do Brasileirão Série A, na Ligga Arena.

Cuello foi o autor do golaço do duelo. Com os três pontos conquistados, o Athletico saiu da zona de rebaixamento e atingiu 37 pontos, na 14ª colocação. O Atlético-MG se manteve com 42, em 10º.

Próximos confrontos das equipes serão na próxima quarta-feira (20): o Athletico enfrenta o lanterna Atlético-GO, às 16h30, enquanto o Atlético-MG recebe o líder Botafogo em prévia da final da Copa Libertadores, às 21h30 (horários de Brasília).

Como foi o jogo

O Athletico aproveitou os espaços concedidos pelo Atlético-MG e abriu o placar na primeira etapa. Os primeiros 45 minutos tiveram poucas chances pelo lado visitante, que pouco chegou ao ataque, apesar de maior posse de bola. O Furacão conseguiu finalizações partindo de roubadas de bola e contra-ataques, forma como saiu o gol de Cuello.

Segundo tempo teve novamente poucas chances criadas e o Athletico manteve o placar. Novamente com mais posse de bola, o Galo não conseguiu criar oportunidades de empatar o jogo e o Furacão segurou a vitória por 1 a 0. O zagueiro Thiago Heleno ficou perto de ampliar, mas Everson evitou. Ao todo, o placar de finalizações a gol ficou em 5 a 3 para os donos da casa.

Gols e destaques

Julimar arrancou, finalizou e precisou sair de jogo. O atacante do Furacão conseguiu belo contra-ataque em velocidade e chutou muito próximo do gol de Everson. O atleta acabou sentindo o joelho e foi substituído por João Cruz.

Cuello abriu o placar com um golaço! O camisa 28 do Athletico caminhou sozinho pela área central do campo e chutou colocado de fora da área, sem chance para a defesa do goleiro do Galo, aos 28 minutos da primeira etapa.

Everson evitou o segundo gol do Athletico. O meio-campista João Cruz cruzou e Thiago Heleno cabeceou forte para o gol quase de dentro da pequena área, mas o goleiro do Galo fez milagre com bela defesa para evitar mais um do Furacão.

Ficha técnica

Athletico 1 x 0 Atlético-MG

Competição: 19ª rodada (atrasada) do Brasileirão Série A

Local: Ligga Arena - Curitiba, Paraná

Data e hora: 16 de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa

VAR: Paulo Renato Moreira Coelho

Gols: Cuello, aos 28'/1ºT

Amarelos: Pablo, Scarpa, Nikão, Lyanco

Athletico: Mycael; Leo Godoy; Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Fernandinho), Gabriel e Nikão(Christian); Cuello, Julimar (João Cruz) e Pablo (Fernando). Técnico: Lucho González

Atlético-MG: Everson; Saravia (Mariano), Battaglia e Lyanco; Scarpa, Fausto Vera, Otávio (Paulinho) e Rubens (Alisson); Hulk, Bernard (Igor Gomes) e Deyverson (Alan Kardec). Técnico: Gabriel Milito