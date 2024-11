Corinthians: Danilo projeta chances no profissional após comandar sub-20

O ex-jogador e técnico Danilo busca alçar voos mais altos após sua saída da equipe sub-20 do Corinthians. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024, o comandante projeta agora oportunidades em equipes do profissional.

Danilo segue estudando e realizando cursos de certificação para técnicos de futebol na CBF Academy, já possuindo a Licença A, que é voltada para treinadores profissionais.

Porém, o comandante, buscando evoluir seus métodos de trabalho, está próximo de receber a Licença PRO, voltada para treinadores de futebol com ênfase no treinamento e na gestão de atletas e equipes de futebol de alto rendimento em nível profissional e internacional.

"O ideal é sempre procurar evoluir. Mesmo sem estar em algum clube de forma definitiva, não parei em nenhum momento. Acredito que tive uma boa experiência no Corinthians, seja pela revelação de diversos atletas desde que estive como técnico, como também a coroação do trabalho conquistando a Copinha. Meu foco, agora, é buscar equipes profissionais, para, quem sabe, ter o mesmo rendimento mas em um degrau acima na carreira como técnico", comentou Danilo.

Depois da saída do Corinthians, 0 ex-meia recebeu sondagens de outros clubes, mas optou por continuar sua preparação e elevar sua certificação antes de assumir um novo time.

"Avalio que tudo tem a hora certa para acontecer. Minha experiência tanto dentro como fora de campo, me faz entender que é preciso saber o momento de cada coisa. Já tive oportunidade de comandar de forma interina o time principal do Corinthians, e na época avaliei que não era o momento para ficar naquela posição. Sigo estudando, buscando melhorar, e quando tiver a convicção de assumir um trabalho como técnico de alguma equipe, quero que seja de forma espontânea e bom para os dois lados, sempre procurando entregar o melhor para o clube. Acredito que agora estou pronto para assumir uma equipe profissional", afirmou.

No total, Danilo teve 129 jogos como treinador pelo Corinthians, com 74 vitórias, 26 empates e apenas 29 derrotas, com um aproveitamento de 64%. Além do título da Copinha, Danilo comandou o Timãozinho nos vice-campeonatos do Paulista e do Brasileiro de 2022.

Danilo foi desligado do Corinthians em junho, após a campanha inconsistente da equipe no Campeonato Brasileiro sub-20.