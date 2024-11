Andressinha se recupera de lesão no LCA e volta a ser relacionada no Palmeiras após mais de um ano

A equipe feminina do Palmeiras ganhou boa notícia na última sexta-feira. Depois de mais de um ano, a meio-campista Andressinha voltou a ser relacionada para um compromisso das Palestrinas.

Ela esteve à disposição da técnica Camilla Orlando, mas ficou apenas no banco de reservas na derrota por 1 a 0 contra o Corinthians, em jogo de ida da final do Paulista.

Andressinha esteve ausente nesse período devido a uma cirurgia no joelho direito. No dia 17 de outubro de 2023, a atleta rompeu o ligamento cruzado anterior e desde então vinha sendo baixa. Sua última partida foi contra o Atlético Nacional (COL), pela semifinal da Libertadores feminina.

Na partida de ida, na Neo Química Arena, as donas da casa venceram por 1 a 0. Mas agora é em #FamíliaPalmeiras e nós vamos em busca da virada!#AvantiPalestrinas | #CORxPAL pic.twitter.com/3IXYrp0QEh ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) November 15, 2024

Por conta da lesão, Andressinha precisou ficar de fora da final do torneio continental. Na decisão, o Palestra foi superado pelo Corinthians. A camisa 20 do Palmeiras ainda não disputou nenhum jogo. Na oportunidade, o técnico do Verdão ainda era Ricardo Belli. Dessa forma, Andressinha ainda não teve chance de atuar com Camilla Orlando no comando.

A camisa 20 chegou ao Palmeiras em 2022, depois de deixar o Corinthians. Desde então, Andressinha entrou em campo 65 vezes pelo clube e balançou as redes nove vezes. Pelo Verdão, a jogadora de 29 anos tem um Campeonato Paulista (2022) e uma Libertadores (2022).