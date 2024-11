Zagueira do Corinthians projeta decisão contra o Palmeiras no Paulista: "Entraremos com responsabilidade"

A zagueira Dani Arias, do Corinthians, projetou o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. A beque colombiana destacou a importância de sair em vantagem na decisão e da responsabilidade de disputar título com um rival tradicional.

"É importante vencer e manter a vantagem. Jogaremos em casa, com a nossa torcida. Sei da importância do clássico e do que ele representa para o mundo do futebol aqui no Brasil. Por isso, entraremos em campo para disputar a partida com muita responsabilidade, personalidade e atitude", destacou Dani Arias, peça importante no título da Copa Libertadores conquistado pelas Brabas.

A defensora espera que a equipe do Corinthians entre em campo com mais inteligência para o Derby e prometeu um time mais atento na parte defensiva. O Timão passou com sustos pelo São Paulo na semifinal, vencendo a ida por 1 a 0 e empatando a volta por 1 a 1 depois de sair atrás do placar.

"São jogos muito disputados. Se você comete o menor erro, com certeza será cobrado, são partidas para jogar com muito mais inteligência. Todos os jogos são diferentes, e o Palmeiras tem jogadoras de muita qualidade, então estaremos muito mais atentas na parte defensiva. Queremos vencer. Sempre jogamos para ganhar, o Corinthians é um time que gosta de competir e sempre buscar mais", complementou Dani.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira, às 15h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A volta da decisão está programada para o dia 20 (quarta-feira), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.

O Corinthians busca o quarto título na temporada de 2024, assim como ocorreu em 2023. A equipe de Lucas Piccinato já conquistou a Supercopa, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

Dani Arias possui 23 jogos (18 como titular) pelo Corinthians. Contratada no começo desta temporada, a jogadora tem vínculo com o Timão até final de 2025.