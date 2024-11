Whindersson brinca após tomar 'sarrada' em luta de boxe: 'Nunca mais'

Do UOL, em São Paulo

Whindersson Nunes repercutiu a "sarrada" que tomou de Neeraj Goyat, em luta de boxe do evento Tyson x Paul, em tom de brincadeira. O brasileiro perdeu para o indiano na 1ª luta do card principal do evento, que ocorreu nesta sexta (15) nos EUA.

Passar por uma palhaçada dessas por 500 mil dólares nunca mais Whindersson Nunes, no "X"

O que aconteceu

O piauiense foi alvo de provocação do indiano no 3° round, quando já era dominado pelo adversário dentro do ringue.

Goyat brincou com uma "sarrada" no adversário após um "clinch" (quando os lutadores acabam agarrados após uma sequência de golpes).

Whindersson não deu troco na brincadeira e, mesmo tentando focar no boxe, não conseguiu conectar bons golpes no rival, que acabou com vitória por decisão unânime.

A própria Netflix, organizadora do evento, brincou com a situação. "Isso é de cortar o coração. Não acredito no que aconteceu, mas quem sarra por último sarra melhor", escreveu a empresa.