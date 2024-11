Vini se descontrola com pênalti perdido e mantém zica após início promissor

Do UOL, em Salvador (BA)

Vinicius Júnior teve início promissor, mas manteve a "zica" na seleção brasileira após o empate em 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta-feira (14), em Maturín.

O que aconteceu

Vini mostrou inspiração no começo da partida, mas se descontrolou após perder um pênalti no segundo tempo do tropeço brasileiro pelas Eliminatórias.

Ele fez bom primeiro tempo, conseguiu dribles, criou jogadas e botou bola na trave antes do 1 a 0, com gol de Raphinha. Parecia que seria uma noite diferente depois de atuações irregulares do craque pela seleção.

Na etapa final, o cenário mudou. A Venezuela empatou com 38 segundos, o Brasil foi para cima e Vini sofreu pênalti em drible no goleiro. Era o momento da consagração.

Raphinha pegou a bola, mas ofereceu o pênalti ao companheiro. O camisa 7 bateu mal e parou no goleiro Romo. A partir dali, ele foi outro jogador.

Vini ficou ansioso, errou dribles, reclamou e caiu na pilha dos adversários. O resto do tempo foi de mais treta que futebol.

Cenário semelhante já havia ocorrido na derrota para o Paraguai, quando Vini levou amarelo na sua última participação antes do jogo desta quinta (14).

O atacante não tem a mesma confiança pelo Brasil que tem no Real Madrid e essa ansiedade pesa. A expectativa de toda a seleção é que o gol consagre mais uma boa atuação para que a maré mude.

A próxima chance será contra o Uruguai, terça-feira, na Fonte Nova lotada. O povo que abraçou Vini pela perda da Bola de Ouro para Rodri está ansioso para vê-lo, enfim, brilhar com a amarelinha.