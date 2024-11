'Vini Jr. sente a pressão na seleção brasileira', diz Arnaldo Ribeiro

Vini Jr. não consegue repetir as atuações do Real Madrid na seleção brasileira porque está sentindo o peso de ser "o protagonista", analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

A execução do pênalti é a distinção do Vinícius do Real para o da seleção. No Real, ele bate pênalti. Ele tira a bola da mão do Mbappé e bate pênalti — ele é o batedor do Real com índice de acerto muito grande. Na seleção, ele sentiu na hora de bater o pênalti.

O trabalho do Vinícius é muito mais em termos psicológicos do que táticos, porque o Dorival já tirou a armadura que o Tite colocou do Vinícius só jogar no trilho esquerdo, ele pode jogar em qualquer lugar do ataque. Mas depois do pênalti perdido, ele se perdeu. Arnaldo Ribeiro

Vini Jr. jogava bem até perder o pênalti sofrido por ele mesmo no empate do Brazil com a Venezuela, disse Arnaldo.

Ele fazia uma de suas melhores partidas, e a gente conta nos dedos as partidas boas que ele fez pela seleção brasileira. Esse é o enigma.

A seleção brasileira está tão carente que o melhor jogador tem que carregar esse peso de ser o protagonista, ser o melhor.

O Neymar carregou isso um tempão. Sai o Neymar, vem o Vinícius, só que o Vinícius não tem essa característica. Quanto mais ele forçar, pior vai ser. Arnaldo Ribeiro

Vini Jr. vira problema quando ele se veste de Neymar, diz Trajano

O grande problema de Vini Jr na seleção brasileira é ele querer parecer Neymar, afirmou o colunista José Trajano.

O problema é quando ele se veste de Neymar.

Vini Jr. estava jogando muito bem, era o craque do jogo. Depois que perdeu o pênalti, ficou tão irascível que nos últimos minutos você via ele discutindo com todo mundo. Ele estava raivoso, o que mostra um descontrole emocional.

Ontem, ele fez um primeiro tempo de melhor do mundo, mas perdeu o pênalti e ficou transtornado. José Trajano

